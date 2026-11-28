«Mettere troppi paletti al diritto all'informazione della cittadinanza, sul lungo periodo, crea danni alla collettività». È il pensiero dalla procuratrice della Repubblica di Piacenza, Grazia Pradella, durante il seminario dedicato al rapporto tra cronaca giudiziaria, deontologia professionale e presunzione d’innocenza, ospitato ieri mattina allo Spazio Rotative di Editoriale Libertà.

La procuratrice della Repubblica, Grazia Pradella (foto Grisoli)

Pradella ha ricordato una stagione in cui il dialogo tra magistratura e giornalisti era più diretto, fatta di conferenze stampa e confronti aperti sui casi più rilevanti, pur nel rispetto delle indagini. Le sue parole hanno dato il tono a un incontro promosso dall’Ordine dei giornalisti e dalla Fondazione giornalisti dell’Emilia-Romagna, in collaborazione con Aser, Fondazione Ronconi Prati, Ordine degli Avvocati e Fondazione Forense di Piacenza. Un confronto franco tra magistrati, avvocati e operatori dell’informazione sulle difficoltà crescenti che accompagnano la cronaca giudiziaria.

Un momento del seminario

Dal seminario è emersa anche una proposta concreta. Il giudice Vincenzo Riganti ha suggerito di avviare già nei primi mesi del 2027 un Protocollo Piacenza, un percorso per arrivare alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra Ordine dei giornalisti, Ordine degli avvocati, tribunale e procura. L’obiettivo è definire regole condivise per l’accesso alle informazioni e per la diffusione delle notizie giudiziarie, garantendo al tempo stesso i diritti delle persone coinvolte e quello dei cittadini a essere informati.

Nella prima parte del seminario sono stati approfonditi i principi che regolano la cronaca giudiziaria. Silvestro Ramunno, presidente dell’Ordine dei giornalisti e della Fondazione giornalisti dell’Emilia-Romagna, ha illustrato gli aspetti deontologici della professione. L’avvocato e docente universitario Paolo Veneziani ha affrontato il tema del rapporto tra processo mediatico e garanzie individuali, mentre il giornalista e avvocato Cosimo Maria Pricolo si è soffermato sul diritto di cronaca e sui rischi della diffamazione.

Il giudice Vincenzo Riganti

Spazio anche alle difficoltà che i cronisti incontrano quotidianamente. Luca Ponzi, inviato della Tgr Rai, ha parlato di ostacoli sempre più frequenti nell’attività giornalistica, mentre Caterina Malavenda, giornalista e avvocato, ha analizzato gli effetti dell’espansione delle tutele riconosciute alle persone coinvolte nelle vicende giudiziarie.

Il filo conduttore dell’incontro è stato la ricerca di un equilibrio tra due esigenze ugualmente rilevanti: la presunzione d’innocenza e il diritto dei cittadini a conoscere i fatti.