Infortunio sul lavoro a Pontenure, 22enne con una gamba schiacciata

Infortunio sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi a Pontenure. Un operaio di 22 anni ha riportato lo schiacciamento di una gamba mentre si trovava all’interno di un’azienda di attrezzature per l’edilizia in località Fontana Grossa, lungo la strada verso Cervellina.

L’allarme è scattato intorno alle 14.23. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e, considerate le condizioni del giovane, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso. Il 22enne, dopo le prime cure, è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Parma.

Nell’azienda sono intervenuti anche i carabinieri e gli operatori della Medicina del lavoro, ai quali spetterà ricostruire la dinamica dell’infortunio e verificare le circostanze in cui è avvenuto lo schiacciamento.