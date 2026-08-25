Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Infortunio sul lavoro a Pontenure, 22enne con una gamba schiacciata

L’incidente nel pomeriggio in un’azienda di attrezzature per l’edilizia a Fontana Grossa. Il giovane trasportato in elicottero all’ospedale di Parma

Redazione Online
|2 ore fa
Infortunio sul lavoro a Pontenure, 22enne con una gamba schiacciata
1 MIN DI LETTURA
Infortunio sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi a Pontenure. Un operaio di 22 anni ha riportato lo schiacciamento di una gamba mentre si trovava all’interno di un’azienda di attrezzature per l’edilizia in località Fontana Grossa, lungo la strada verso Cervellina.
L’allarme è scattato intorno alle 14.23. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e, considerate le condizioni del giovane, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso. Il 22enne, dopo le prime cure, è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Parma.
Nell’azienda sono intervenuti anche i carabinieri e gli operatori della Medicina del lavoro, ai quali spetterà ricostruire la dinamica dell’infortunio e verificare le circostanze in cui è avvenuto lo schiacciamento.

Gli articoli più letti della settimana