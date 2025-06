Bar Tour 2025: ultimi giorni per candidare il tuo bar preferito

seconda fase di Bar Tour, il coinvolgente gioco promosso dal Gruppo Libertà. È vicino il momento di trasformare le promesse fatte in fase di candidatura in voti concreti per il tuo bar preferito! Le candidature per questa edizione di Bar Tour sono ancora aperte, ma solo fino al 20 giugno. Se sei un barista, hai pochi giorni per convincere tutti i tuoi amici e clienti a iscriversi e supportare il tuo locale. Se fai parte della clientela più affezionata, preparati a sostenere ogni giorno il tuo locale preferito con un voto sul portale Sta per entrare nel vivo la, il coinvolgente gioco promosso dal. È vicino il momento di trasformare le promesse fatte in fase di candidatura in voti concreti per il tuo bar preferito! Le candidature per questa edizione di Bar Tour sono ancora aperte, ma solo. Se sei un barista, hai pochi giorni per convincere tutti i tuoi amici e clienti a iscriversi e supportare il tuo locale. Se fai parte della clientela più affezionata, preparati a sostenere ogni giorno il tuo locale preferito con un voto sul portale bartour.liberta.it

Votazioni online dal 21 giugno

Dal 21 giugno si apriranno ufficialmente le votazioni. Gli utenti che desiderano portare il proprio bar del cuore alla vittoria dovranno impegnarsi a votare ogni giorno, online, sul portale dedicato al gioco. Preparati a mobilitare i tuoi sostenitori!

Ancora tempo per la strategia: come candidare il tuo bar

definendo la propria strategia, per chi è indeciso su quale bar candidare o per chi ha rimandato l'iscrizione. Non perdere questa occasione! Candidare il tuo bar preferito è semplice: ti basta andare sul sito Non è ancora il momento di farsi prendere dalla frenesia del voto. Questi ultimi giorni sono preziosi per chi sta ancora, per chi è indeciso su quale bar candidare o per chi ha rimandato l'iscrizione. Non perdere questa occasione!è semplice: ti basta andare sul sito bartour.liberta.it e inserire i dati richiesti. Comparirà solo il nome del locale, una foto e il comune in cui si trova.

Scegli l'immagine migliore per il tuo bar

La fotografia che sceglierai per rappresentare il tuo "campione" è fondamentale! Può essere un'immagine accattivante dell'esterno, dell'insegna, del bancone, una veduta generale dell'interno o persino il logo stesso del locale. Scegli ciò che lo rende immediatamente riconoscibile ai suoi affezionati clienti e avventori, invitandoli a votare con impegno e passione!

Segui gli aggiornamenti e sfida gli avversari

Sulle pagine dedicate al gioco sarai costantemente aggiornato sull'andamento delle votazioni. Un modo perfetto per misurare la forza dei tuoi sostenitori e tenere d'occhio gli avversari più temibili. Certamente vincerà il migliore, ma, trattandosi di un "Tour", nulla vieta ai votanti di intraprendere un vero e proprio percorso "a tappe" per scoprire, testare e consigliare agli amici tutti i bar che avranno avuto l'entusiasmo e il coraggio di mettersi in gioco!