Bar Tour: la prima classifica incorona Agazzano

L’attesa era davvero tanta, e finalmente ecco svelata la primissima classifica di questa nuova edizione di Bar Tour! Le urne sono aperte da pochi giorni, ma sono già centinaia le preferenze registrate per i locali iscritti. La classifica dei locali più votati da clienti e simpatizzanti ha parlato chiaro, e per ora Agazzano svetta al primo posto!

La medaglia d’oro infatti va alla Gelateria Bar Centrale, che con i suoi 69 voti stacca tutti e si prende il trono. Un trionfo a suon di caffè impeccabili e coni da applausi. Una vittoria netta, da bar dei campioni. Ma attenzione, la distanza tra il primo e secondo posto è breve. A un passo dalla vetta, con 68 voti, l’elegante Amaryllis cafè tallona da vicino, molto vicino la Gelateria Bar Centrale. Per un solo punto deve accontentarsi dell’argento, ma per i sostenitori non potrà che essere un incoraggiamento a raccogliere ancora più consensi! Completa il podio il Vittoria Bar, che fa onore al nome con 58 voti. La medaglia di bronzo è meritata, ma i tanti clienti di Bettola e non solo dovranno impegnarsi ancora di più per far scalare la graduatoria al proprio locale.

Ai piedi del podio, con 49 voti, troviamo il battagliero Circolo Acli di Fiorenzuola, seguito da Bar Chiara (20 voti), che entra comunque nella top five: un ottimo trampolino di lancio per i prossimi giorni. Nel gruppo degli inseguitori c’è spazio per tutti i gusti: dal dinamico RollBar (17 voti), perfetto per una pausa sprint, alla panoramica La Terrazza del Roma (14 voti). Chiudono la top ten Bar Italia (5 voti), Bar Statale 45 e Cooperativa Infrangibile (entrambi con 4 voti). A chiudere questa prima graduatoria Bar la delizia, Dubliners Irish Pub, Caffè dei Cortesi, Aut-Side Bar, Living Art Cafè, La camisa 2.0, BarUffa, Bar Americano, Le Moire, Brivido Freddo, Unocaffè, Chioschetto del Facsal, Ora del Gusto, Bar Suavis Cafè, Bar Italia, Bar San Vincenzo, G Bar.