Bar Tour, nuova classifica tra consolidamenti e new entry

Prosegue il cammino, anzi la corsa per aggiudicarsi il titolo di miglior bar del territorio: oggi una nuova classifica vi aggiorna su quanto i nostri concorrenti sanno coinvolgere i propri sostenitori nella seconda edizione di Bar Tour!

Mentre le prime posizioni mantengono la loro roccaforte, si registrano notevoli incrementi di voti e alcune interessanti nuove entrate e uscite che meritano attenzione.

In vetta, la Gelateria Bar Centrale consolida ulteriormente il suo primato. Già leader, balza a ben 97 voti, dimostrando un incremento significativo e un apprezzamento crescente da parte del pubblico. Analogamente, l’Amaryllis Cafè si conferma saldamente al secondo posto, passando da 68 a 84 voti, mentre il Vittoria Bar mantiene la terza posizione, vedendo i suoi voti crescere da 58 a 73. Il Circolo Acli Fiorenzuola chiude il “quartetto di testa”, passando da 49 a 60 voti e rimanendo al quarto posto. Scorrendo la classifica, il Bar Chiara si mantiene stabile al quinto posto, con un aumento di voti da 20 a 24. Questo gruppetto mostra per ora una forte stabilità e una capacità di attrarre un numero sempre maggiore di preferenze.

Il RollBar (da 17 a 18 voti) e La Terrazza del Roma (da 14 a 16 voti) consolidano le rispettive posizioni al sesto e settimo posto. Un movimento interessante si registra per La camisa 2.0, che compie un salto notevole: dall’essere al 16° posto con 3 voti il 27 giugno , si porta all’8° posto con 7 voti nella nuova rilevazione. Questo guadagno di 8 posizioni la rende una delle protagoniste dei movimenti “in salita”.

Ma oltre ai movimenti dei nostri campioni, abbiamo tre new entry che si guadagnano il proprio esordio in classifica: si arriva così a 30 pretendenti per la vittoria. I nuovi pretendenti sono L’Osteria Santimento, Decanta e Bar dei Grandi, rispettivamente di Rottofreno, Piacenza e Piozzano.

Ricordiamo che la classifica è aggiornata a qualche giorno fa per permettere i controlli. Continuate a votare per portare sempre più in alto i vostri preferiti!