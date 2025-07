Bar Tour, si vota fino a stasera: ultima classifica provvisoria prima del gran finale

Siamo giunti alla resa dei conti della seconda edizione del Bar Tour! Il conto alla rovescia è quasi terminato, e stasera alle 23:59 le urne digitali si chiuderanno. Queste sono le ultime ore in cui ogni singola preferenza può fare la differenza e incoronare il vincitore di questa epica sfida tra i migliori bar del Piacentino. Il gioco è arrivato alle sue battute finali, e l’attesa per scoprire chi ha saputo conquistare il cuore (e il palato) di avventori e sostenitori è ormai palpabile.

Oggi potete consultare l'ultima classifica provvisoria prima del "gran finale": ricordate che questi piazzamenti risalgono a qualche giorno prima dell'effettiva pubblicazione, per permettere i controlli dei punteggi. Ma vediamo, in attesa dei risultati definitivi, come si muovono i vostri beniamini: la vetta al momento rimane saldamente nelle mani di Zeli Coffee And Bakery, che ha ulteriormente ampliato il suo vantaggio, e Amaryllis Cafè mantiene ancora la seconda posizione, incrementando i suoi voti fino a 840 punti.

La “lotta” per il terzo e quarto posto prosegue: Gelateria Bar Centrale compie un notevole balzo in avanti, scalando dalla quarta alla terza posizione e superando Vittoria Bar, che scivola al quarto posto. Una dinamica competitiva molto accesa: chissà quale sarà il risultato finale!

Circolo Acli Fiorenzuola e Cooperativa Infrangibile si mantengono rispettivamente la quinta e sesta posizione, mostrando entrambi una crescita costante nel numero di voti. Rimane invariata anche il resto della top ten, anche se con punteggi sempre più consistenti.

Nelle posizioni intermedie, si notano alcuni interessanti scambi e consolidamenti. Bar la delizia sale di una posizione, superando L’Osteria Santimento, mentre il Bar Americano scala ben 9 posizioni. Anche Ma Maison registra un buon aumento di punti, così come Pisarei e fa Blues. Il recupero più marcato però è quello di Porteno Cerbi, che passa in volata dal 40° al 14° posto: un incremento eccezionale che lo porta direttamente nella prima metà della classifica, e che fa ben sperare per le ultime ore di gioco.

La graduatoria quindi, fino all’ultimo, dimostra un gioco dinamico e in continua evoluzione: stasera alle 23:59, il destino della seconda edizione del Bar Tour sarà deciso. Siete pronti a dare l’ultimo, decisivo contributo?