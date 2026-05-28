Bar Tour, torna la sfida tra i locali del territorio: al via la terza edizione

C’è già fermento tra banconi, colazioni e aperitivi. Quel passaparola che corre veloce tra clienti abituali, amici e gruppi di quartiere ha un nome preciso: Bar Tour. Da oggi torna ufficialmente il gioco firmato Gruppo Libertà che, dopo il successo delle prime due edizioni, riaccende la sfida tra i bar di Piacenza.

La terza edizione riparte con lo stesso spirito che negli ultimi anni ha trasformato l’iniziativa in un appuntamento molto seguito: valorizzare quei locali che ogni giorno rappresentano un punto di riferimento per il territorio. Non semplici bar, ma luoghi di incontro e socialità, dove ci si ferma per un caffè, si commentano le notizie, si ritrovano amici e clienti abituali e si condividono momenti di quotidianità.

Da oggi i lettori possono entrare subito nel vivo del gioco: collegandosi al portale dedicato, all’indirizzo bartour.liberta.it , sarà possibile registrarsi, effettuare il login e candidare il proprio bar del cuore.

Anche quest’anno il protagonista della competizione sarà il locale nel suo insieme: atmosfera, accoglienza, servizio e rapporto costruito nel tempo con la clientela saranno gli elementi che renderanno ogni bar unico agli occhi dei partecipanti.

La prima fase sarà dedicata alle candidature, necessarie per formare l’elenco ufficiale dei locali in gara. Poi scatterà il momento più atteso: quello delle votazioni quotidiane, delle classifiche aggiornate, dei sorpassi e delle rimonte. Una vera maratona di sostegno che nelle passate edizioni ha coinvolto quartieri, paesi e gruppi di amici in una sfida all’ultimo voto.

E quest’anno non mancheranno le novità. Nell’ultima settimana di gioco entrerà infatti in scena una fase speciale che promette di cambiare gli equilibri della competizione e tenere tutti con il fiato sospeso fino alla fine.

Ora però la parola passa ai partecipanti e ai clienti: quale bar merita di salire sotto i riflettori? Quale locale riuscirà a mobilitare più sostenitori? La nuova corsa è ufficialmente partita. E ancora una volta sarà il pubblico a decidere chi arriverà fino in fondo.