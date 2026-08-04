Bar Tour, Zeli Coffee and Bakery conquista il titolo con una rimonta da applausi

È Zeli Coffee and Bakery il vincitore della terza edizione di Bar Tour. Conclusi i controlli previsti dal regolamento, la classifica definitiva incorona il locale di via Chiapponi, a Piacenza, che conquista il titolo con 972 voti e firma una rimonta tanto inattesa quanto entusiasmante. Sul bancone del bar troneggiava già il trofeo conquistato nell'edizione 2025: da oggi, accanto a quello, trova posto anche il riconoscimento del 2026, a suggellare uno straordinario bis.

Per settimane Zeli aveva inseguito Bar Mirò di San Nicolò, restando sempre alle sue spalle nelle classifiche provvisorie. Anche durante la settimana della "corsa a cinque", la finalissima introdotta quest'anno, sembrava destinato al secondo posto. Negli ultimi giorni, però, è arrivato il sorpasso decisivo. Bar Mirò conclude comunque una splendida competizione con 905 preferenze e altri 309 voti raccolti nell'ultima settimana.

La sfida ai vertici è stata appassionante fino all'ultimo. Café Fleur completa il podio con 530 voti e un brillante incremento di 168 preferenze nella fase conclusiva. Seguono Settimo Senso, quarto con 273 voti complessivi e altri 80 aggiunti nell'ultima settimana, e Amaryllis Cafè, quinto con 199 voti e un incremento di 55 preferenze, confermando ancora una volta il forte sostegno della propria clientela.

La classifica definitiva racconta però molto più della sola top five. Anche i locali che non hanno preso parte alla settimana finale hanno continuato a raccogliere consenso fino alla chiusura della prima fase delle votazioni: tutti i partecipanti hanno ricevuto una grande dimostrazione di affetto da parte dei propri clienti.

È questo, in fondo, il risultato più bello lasciato da Bar Tour. Per tutta l'estate decine di bar di città e provincia hanno coinvolto clienti, amici e sostenitori, trasformando il gioco in un'occasione di aggregazione e valorizzazione del territorio. Più che una semplice classifica, Bar Tour si conferma una festa dei locali piacentini e del rapporto speciale che li lega alle loro comunità.

Nelle prossime settimane Libertà dedicherà uno speciale ai primi tre classificati, con interviste ai protagonisti e il racconto del percorso che li ha portati sul podio.