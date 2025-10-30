Che Classe: la 5ªB di Ponte Dell’Olio regina nella prima classifica

Sembra una corsa, una maratona, una appassionante gara di ciclismo, ma invece è la corsa più bella del momento: la prima, attesissima classifica di “Che Classe”. In testa, al momento, regna una fuoriclasse assoluta: la 5B della Scuola Primaria di Ponte dell’Olio, che ha staccato tutti con un punteggio di 5.899 punti. Un vantaggio costruito giorno dopo giorno grazie a una vera “squadra dei sogni” di alunni, insegnanti e famiglie scatenate al voto quotidiano. Un esordio notevole, ma la strada è ancora lunga!

Dietro, il distacco è grande ma la sfida per il podio è apertissima. In seconda posizione, con 1.005 punti, si piazza la 2B della Scuola Media “F. Ghittoni” di San Giorgio, mentre sul terzo gradino del podio sale invece la pluriclasse di San Pietro in Cerro (972 punti), protagonista di una rimonta spettacolare che fa sognare i suoi sostenitori.

Appena giù dal podio, la 1A di Ziano (946) e la 5D della Rodari di Podenzano (938) si distanziano per pochissimi punti. Bellissimo sesto posto per la Materna Arcobaleno di Centovera (926), prima scuola d’infanzia in classifica, vera “outsider” del gruppo di testa. La 5A della Giordani di Piacenza (920) e la 4A di Vigolzone (905) chiudono la “Top 8”, ovvero le classi che in questo momento avrebbero diritto ai premi più sostanziosi.