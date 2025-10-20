Che Classe, oggi al via la nona edizione: tutti pronti a votare

Riparte oggi uno dei giochi più amati dalle scuole piacentine: a partire dalle ore 9 di questa mattina, si aprono ufficialmente le votazioni della nona edizione di "Che Classe!", l'iniziativa del Gruppo Libertà che premia entusiasmo, allegria e creatività delle classi più votate del territorio.

Le classi in gara e le regole del voto

A sfidarsi saranno le singole classi (e non gli istituti) delle scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, sia pubbliche che private, dell'intera provincia di Piacenza. Non serve l’iscrizione: tutte le classi sono già presenti nel database del portale di voto.

Il meccanismo di voto è semplice:

Basta accedere al portale del gioco tramite i banner dedicati

presenti nella home page di www.liberta.it, o digitando l'indirizzo checlasse.liberta.it.



presenti nella home page di www.liberta.it, o digitando l'indirizzo checlasse.liberta.it. È possibile utilizzare le credenziali già attivate sui siti

del Gruppo Libertà o registrarsi per la prima volta.



del Gruppo Libertà o registrarsi per la prima volta. Ogni utente può esprimere una sola preferenza al giorno ,

che non potrà essere modificata o cancellata.



, che non potrà essere modificata o cancellata. Ogni voto vale un punto.



Da mercoledì e per tutto il gioco sarà possibile

incrementare il punteggio quotidiano grazie al bonus del Centro

Commerciale Gotico, inserendo il codice nell'apposita casella

durante la votazione.



In totale, saranno 138 le classi premiate alla fine delle settimane di gioco.

Spazio alla fantasia: il tema per gli elaborati

La partecipazione a "Che Classe!" non si ferma solo al voto! Oltre a sostenere la propria classe, tutti sono chiamati a partecipare con gli elaborati.

Dopo una votazione sui social, l'argomento scelto per sviluppare i disegni o i temi è stato "La giornata ideale che organizzeresti a scuola", che ha raccolto il 43% delle preferenze.

Come sarebbe una vera e propria "giornata ideale" nella vostra scuola, se foste voi a organizzarla? Scegliereste solo le materie preferite, un lunghissimo intervallo, lezioni all'aperto, o magari una golosissima colazione collettiva prima dell'inizio delle lezioni?

Guadagnare punti con la creatività

Ogni elaborato inviato farà guadagnare alla classe 5 punti, fino a un massimo di 10 elaborati per ogni tema per ognuna delle classi in gioco.

[email protected], indicando chiaramente a quale classe andranno assegnati i punti. La scadenza è fissata al massimo entro le ore 23.59 del 2 novembre. Tutte le opere d'arte saranno poi raccolte in un album dedicato sulla pagina Facebook di Libertà. È importante inviare i disegni o i temi all'indirizzo, indicando chiaramente a quale classe andranno assegnati i punti. La scadenza è fissata al massimo. Tutte le opere d'arte saranno poi raccolte in un album dedicato sulla pagina Facebook di Libertà.

Spazio alla creatività e alla fantasia: mettete la sveglia, collegatevi e iniziate a tifare per la vostra classe del cuore!