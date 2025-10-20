Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Che Classe, oggi al via la nona edizione: tutti pronti a votare

Si aprono le votazioni e si svela il tema per gli elaborati: "La giornata ideale che organizzeresti a scuola"

Valentina Zilocchi
|4 ore fa
Che Classe, oggi al via la nona edizione: tutti pronti a votare
1 MIN DI LETTURA
Riparte oggi uno dei giochi più amati dalle scuole piacentine: a partire dalle ore 9 di questa mattina, si aprono ufficialmente le votazioni della nona edizione di "Che Classe!", l'iniziativa del Gruppo Libertà che premia entusiasmo, allegria e creatività delle classi più votate del territorio.

Le classi in gara e le regole del voto

A sfidarsi saranno le singole classi (e non gli istituti) delle scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, sia pubbliche che private, dell'intera provincia di Piacenza. Non serve l’iscrizione: tutte le classi sono già presenti nel database del portale di voto.
Il meccanismo di voto è semplice:
  • Basta accedere al portale del gioco tramite i banner dedicati
    presenti nella home page di www.liberta.it, o digitando l'indirizzo checlasse.liberta.it.
  • È possibile utilizzare le credenziali già attivate sui siti
    del Gruppo Libertà o registrarsi per la prima volta.
  • Ogni utente può esprimere una sola preferenza al giorno,
    che non potrà essere modificata o cancellata.
  • Ogni voto vale un punto.
  • Da mercoledì e per tutto il gioco sarà possibile
    incrementare il punteggio quotidiano grazie al bonus del Centro
    Commerciale Gotico    , inserendo il codice nell'apposita casella
    durante la votazione.
In totale, saranno 138 le classi premiate alla fine delle settimane di gioco.

Spazio alla fantasia: il tema per gli elaborati

La partecipazione a "Che Classe!" non si ferma solo al voto! Oltre a sostenere la propria classe, tutti sono chiamati a partecipare con gli elaborati.
Dopo una votazione sui social, l'argomento scelto per sviluppare i disegni o i temi è stato "La giornata ideale che organizzeresti a scuola", che ha raccolto il 43% delle preferenze.
Come sarebbe una vera e propria "giornata ideale" nella vostra scuola, se foste voi a organizzarla? Scegliereste solo le materie preferite, un lunghissimo intervallo, lezioni all'aperto, o magari una golosissima colazione collettiva prima dell'inizio delle lezioni?

Guadagnare punti con la creatività

Ogni elaborato inviato farà guadagnare alla classe 5 punti, fino a un massimo di 10 elaborati per ogni tema per ognuna delle classi in gioco.
È importante inviare i disegni o i temi all'indirizzo [email protected], indicando chiaramente a quale classe andranno assegnati i punti. La scadenza è fissata al massimo entro le ore 23.59 del 2 novembre. Tutte le opere d'arte saranno poi raccolte in un album dedicato sulla pagina Facebook di Libertà.
Spazio alla creatività e alla fantasia: mettete la sveglia, collegatevi e iniziate a tifare per la vostra classe del cuore!

Gli articoli più letti della settimana