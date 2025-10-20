Che Classe, oggi al via la nona edizione: tutti pronti a votare
Si aprono le votazioni e si svela il tema per gli elaborati: "La giornata ideale che organizzeresti a scuola"
Valentina Zilocchi
|4 ore fa
Riparte oggi uno dei giochi più amati dalle scuole piacentine: a partire dalle ore 9 di questa mattina, si aprono ufficialmente le votazioni della nona edizione di "Che Classe!", l'iniziativa del Gruppo Libertà che premia entusiasmo, allegria e creatività delle classi più votate del territorio.
Le classi in gara e le regole del voto
A sfidarsi saranno le singole classi (e non gli istituti) delle scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, sia pubbliche che private, dell'intera provincia di Piacenza. Non serve l’iscrizione: tutte le classi sono già presenti nel database del portale di voto.
Il meccanismo di voto è semplice:
- Basta accedere al portale del gioco tramite i banner dedicati
presenti nella home page di www.liberta.it, o digitando l'indirizzo checlasse.liberta.it.
- È possibile utilizzare le credenziali già attivate sui siti
del Gruppo Libertà o registrarsi per la prima volta.
- Ogni utente può esprimere una sola preferenza al giorno,
che non potrà essere modificata o cancellata.
- Ogni voto vale un punto.
- Da mercoledì e per tutto il gioco sarà possibile
incrementare il punteggio quotidiano grazie al bonus del Centro
Commerciale Gotico, inserendo il codice nell'apposita casella
durante la votazione.
In totale, saranno 138 le classi premiate alla fine delle settimane di gioco.
Spazio alla fantasia: il tema per gli elaborati
La partecipazione a "Che Classe!" non si ferma solo al voto! Oltre a sostenere la propria classe, tutti sono chiamati a partecipare con gli elaborati.
Dopo una votazione sui social, l'argomento scelto per sviluppare i disegni o i temi è stato "La giornata ideale che organizzeresti a scuola", che ha raccolto il 43% delle preferenze.
Come sarebbe una vera e propria "giornata ideale" nella vostra scuola, se foste voi a organizzarla? Scegliereste solo le materie preferite, un lunghissimo intervallo, lezioni all'aperto, o magari una golosissima colazione collettiva prima dell'inizio delle lezioni?
Guadagnare punti con la creatività
Ogni elaborato inviato farà guadagnare alla classe 5 punti, fino a un massimo di 10 elaborati per ogni tema per ognuna delle classi in gioco.
È importante inviare i disegni o i temi all'indirizzo [email protected], indicando chiaramente a quale classe andranno assegnati i punti. La scadenza è fissata al massimo entro le ore 23.59 del 2 novembre. Tutte le opere d'arte saranno poi raccolte in un album dedicato sulla pagina Facebook di Libertà.
Spazio alla creatività e alla fantasia: mettete la sveglia, collegatevi e iniziate a tifare per la vostra classe del cuore!