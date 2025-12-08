Che Classe, salite repentine in vista della finalissima di sabato

Pochi, pochissimi giorni ci separano dal gran finale di questa nona edizione di Che Classe. Sabato 13 dicembre le urne digitali si apriranno per l’ultima volta, e nei giorni successivi scopriremo i 138 vincitori di quest’anno.

Nel frattempo, nelle prossime pagine potrete vedere la fotografia della classifica provvisoria, sempre aggiornata a qualche giorno fa, che restituisce un panorama vivace e in continuo movimento. Infatti mentre al vertice domina la stabilità, nelle fasce centrali e inferiori si registrano ancora scatti improvvisi e recuperi da incorniciare, in un clima interessante ed entusiasmante.

La 5ªB della Primaria di Ponte dell’Olio mantiene la leadership, consolidando la propria posizione di forza. Subito dietro emerge con decisione la 2ªB della Secondaria Ghittoni di San Giorgio, protagonista di un balzo che le consente di conquistare il secondo posto. Scivola invece al terzo gradino la Materna Arcobaleno di Centovera, che comunque aumenta il proprio bottino di punti. Il risultato più sorprendente arriva ancora da Ponte dell’Olio: la 5ªA mette a segno il miglior incremento assoluto dell’intera rilevazione, con ben +1.828 punti e un passaggio dalla decima alla settima piazza. Nelle aree di classifica più affollate la competizione si fa serrata e anche piccoli scarti si traducono in avanzamenti importanti. La 5ªA della Rodari di Podenzano recupera 32 posizioni, salendo al 101º posto. La 2ªA della Ghittoni compie un salto altrettanto significativo, passando dal 70º al 43º posto. La classe unica della Casa del Fanciullo di Piacenza avanza di 26 posizioni, così come i Delfini della scuola San Giuseppe di Podenzano, che recuperano 23 posizioni, e la 5ªB della Collodi di San Giorgio, in avanzamento di 21 posti.

Da segnalare anche tre nuove classi che iniziano solo ora il proprio percorso verso la vetta: chissà se riusciranno, con un bellissimo sprint finale, a entrare nella “rosa” dei 138 premiati? Manca davvero pochissimo allo svelamento dei vincitori: non perdete questi ultimi giorni di voto, fondamentali per portare i vostri preferiti il più possibile verso la vetta!