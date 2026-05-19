Dal Respighi a Libertà: oggi otto pagine de “Il Buco” tra scuola, sport e storie di attualità

Raccontare il mondo della scuola e dei giovani partendo da esperienze, riflessioni, ciò che succede nelle aule e fuori: è questa la strada scelta dalla redazione de "Il Buco", il giornale scolastico del liceo Respighi, che oggi trovate all'interno di Libertà con una nuova edizione ricca di storie, approfondimenti e sguardi sull’attualità.

Otto pagine nate dal lavoro degli studenti, capaci di muoversi tra cronaca scolastica, cultura, sport e temi sociali, con l’obiettivo di parlare non solo al mondo del liceo ma anche ai lettori del territorio. Un numero che alterna il racconto della vita dell’istituto agli argomenti che animano il dibattito contemporaneo, mantenendo uno stile diretto e sincero.

La redazione de Il Buco del liceo Respighi di Piacenza

L’apertura è dedicata al Respighiano dell’Anno, assegnato alla professoressa Francesca Arcelli Fontana, insieme alle borse di studio consegnate durante la cerimonia di venerdì scorso. Spazio poi alle esperienze internazionali, con il racconto di un periodo di studio in Finlandia attraverso il programma Erasmus, e ai risultati raggiunti dalla scuola nella Coppa Kovalevskaya, dove la squadra femminile è salita sul podio per il decimo anno consecutivo, e altre competizioni.

Non mancano le pagine dedicate agli eventi vissuti dagli studenti fuori dalle aule, dalla visita a San Patrignano fino all’esperienza di “media partner” della rassegna Pulcheria.

Accanto alla cronaca scolastica trovano posto anche approfondimenti sociali, storie sportive legate alla città e consigli culturali tra libri e musica, per i vostri momenti di svago.