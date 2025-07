Le posizioni si consolidano, ma giochi aperti fino al 18 luglio per Bar Tour

L’aggiornamento delle classifiche dei locali più apprezzati di Piacenza conferma per ora una leadership solida ma rivela anche interessanti movimenti.

La vetta della classifica rimane saldamente nelle mani di Amaryllis Cafè, che non solo mantiene il primo posto, ma incrementa notevolmente il suo punteggio, passando a 459, segno inequivocabile del suo successo continuo. Anche le posizioni immediatamente successive mostrano una notevole stabilità e crescita: Gelateria Bar Centrale si conferma al secondo posto, con un aumento di 402 punti, seguita da Vittoria Bar, anch’esso stabile al terzo posto e in crescita a 354 punti.

Il Circolo Acli Fiorenzuola e Zeli Coffee And Bakery completano la Top5, consolidando le loro posizioni e registrando apprezzabili incrementi di punteggio: ecco i risultati della forte fedeltà della clientela verso questi locali. Scendendo nelle posizioni, si notano dinamiche più vivaci. La Cooperativa Infrangibile è tra i protagonisti di questa fase intermedia, mantenendo salda la sesta posizione. Anche Bar Chiara e RollBar registrano un aumento di punteggio, consolidando i loro posti. Chiudono la Top10 l’Aut-Side Bar e Brivido Freddo.

Seguono salite e discese degli altri concorrenti, che si giocano con disinvoltura le posizioni successive, guadagnando consensi e sorpassando gli avversari: la classifica si muove, e nulla è ancora deciso. Se infatti le posizioni di vertice sono espressione di una leadership consolidata, la parte centrale e bassa della classifica rivela una competizione più agguerrita, con locali che guadagnano terreno e nuove realtà che si affacciano continuamente sulla scena.

Le prossime giornate saranno cruciali per capire se queste tendenze si consolideranno o se emergeranno nuove sorprese: la chiusura delle nostre urne virtuali infatti è fissata per il 18 luglio. Non arrendetevi e continuate a sostenere i vostri campioni fino all’ultimo!