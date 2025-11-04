Liberta - Site logo
L'Eco di Giulia: oggi all'interno di Libertà il giornale del liceo Colombini

Valentina Zilocchi
|1 ora fa
1 MIN DI LETTURA
Un nuovo numero de L'Eco di Giulia si presenta a voi oggi all'interno del quotidiano. Il giornale scolastico del liceo Colombini porta ai lettori i racconti e le esperienze dei ragazzi della scuola, filtrati attraverso i loro occhi e la loro voce.
Questa nuova pubblicazione dei "giornalisti in erba" si apre con un'intervista alla dirigente scolastica Monica Ferri, e un pezzo sul rinnovato esame di Maturità. E poi tanto altro: le esperienze di viaggio dei ragazzi e le loro passioni, descritte con lo stile fresco e famigliare dei compagni di scuola.
Non mancano degli approfondimenti interessanti su temi cari agli studenti: si parla di Adhd, inclusione, letture, musica, e poi ancora i progetti culturali che il territorio e le scuole propongono agli studenti, entusiasti di mettersi a confronto con realtà diverse dalle quali poter imparare, in otto pagine ricche di spunti e soprattutto di tanta passione ed impegno.
Alcuni momenti della lavorazione del giornale scolastico
