Oggi con Libertà si viaggia con l'Acuto, il giornale scolastico del liceo Gioia

C’è chi parte in aereo per raggiungere Piacenza e chi, ogni mattina, arriva al liceo in bici o in autobus. Ma il filo che unisce il nuovo numero dell’Acuto, il giornale scolastico del liceo Gioia, è uno solo: il viaggio. È questo il tema scelto dagli studenti e dalle studentesse della redazione per l’inserto che oggi viene pubblicato insieme a Libertà, in una collaborazione ormai attesa e consolidata.

Un viaggio che non è soltanto geografico, ma anche personale, culturale e umano. Tra le pagine dell’Acuto trovano spazio racconti, testimonianze ed esperienze che parlano di partenze, incontri, scoperte e cambiamenti. Protagonisti sono gli studenti Erasmus che arrivano al Gioia da diverse città europee per frequentare lezioni, conoscere Piacenza e condividere attività con i coetanei italiani. Ragazzi e ragazze che portano nelle aule lingue diverse, abitudini nuove e storie da raccontare.

Ci sono interviste agli studenti stranieri poco prima del ritorno a casa, ma anche racconti dei liceali piacentini che hanno trascorso mesi all’estero tra nuove amicizie, nostalgia e piccoli traguardi quotidiani, come imparare a cavarsela da soli lontano da casa.

Il viaggio dell’Acuto passa anche attraverso la letteratura e la storia. Accanto all’Eneide e al percorso di Enea, simbolo di crescita e ricerca di sé, trovano spazio gli itinerari europei nei luoghi che hanno immaginato un continente unito e in pace dopo le guerre mondiali. E ancora: libri e poesia diventano compagni di strada, mentre altri studenti raccontano l’esperienza dell’Interrail, lo zaino in spalla e le capitali europee attraversate in treno. E c'è spazio anche per i viaggi nel futuro, e nel mondo dei sogni.

A chiudere il viaggio c’è anche una colonna sonora: una playlist preparata dagli studenti per accompagnare la lettura e, magari, il vostro prossimo viaggio on the road.