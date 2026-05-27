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Oggi con Libertà si viaggia con l'Acuto, il giornale scolastico del liceo Gioia

L’esperienza Erasmus di chi parte e di chi arriva, interrail, ma anche soggiorni studio, e libri e canzoni che vi fanno viaggiare

Valentina Zilocchi
|2 ore fa
La redazione in visita alla redazione di Libertà
La redazione in visita alla redazione di Libertà
1 MIN DI LETTURA
C’è chi parte in aereo per raggiungere Piacenza e chi, ogni mattina, arriva al liceo in bici o in autobus. Ma il filo che unisce il nuovo numero dell’Acuto, il giornale scolastico del liceo Gioia, è uno solo: il viaggio. È questo il tema scelto dagli studenti e dalle studentesse della redazione per l’inserto che oggi viene pubblicato insieme a Libertà, in una collaborazione ormai attesa e consolidata.
Un viaggio che non è soltanto geografico, ma anche personale, culturale e umano. Tra le pagine dell’Acuto trovano spazio racconti, testimonianze ed esperienze che parlano di partenze, incontri, scoperte e cambiamenti. Protagonisti sono gli studenti Erasmus che arrivano al Gioia da diverse città europee per frequentare lezioni, conoscere Piacenza e condividere attività con i coetanei italiani. Ragazzi e ragazze che portano nelle aule lingue diverse, abitudini nuove e storie da raccontare.
Ci sono interviste agli studenti stranieri poco prima del ritorno a casa, ma anche racconti dei liceali piacentini che hanno trascorso mesi all’estero tra nuove amicizie, nostalgia e piccoli traguardi quotidiani, come imparare a cavarsela da soli lontano da casa.
Il viaggio dell’Acuto passa anche attraverso la letteratura e la storia. Accanto all’Eneide e al percorso di Enea, simbolo di crescita e ricerca di sé, trovano spazio gli itinerari europei nei luoghi che hanno immaginato un continente unito e in pace dopo le guerre mondiali. E ancora: libri e poesia diventano compagni di strada, mentre altri studenti raccontano l’esperienza dell’Interrail, lo zaino in spalla e le capitali europee attraversate in treno. E c'è spazio anche per i viaggi nel futuro, e nel mondo dei sogni.
A chiudere il viaggio c’è anche una colonna sonora: una playlist preparata dagli studenti per accompagnare la lettura e, magari, il vostro prossimo viaggio on the road.
La prima pagina dell'inserto
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La redazione
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