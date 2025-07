Top five in evoluzione per Bar Tour, prosegue la corsa al titolo

La competizione per il titolo di miglior bar del territorio si fa sempre più accesa: la fedeltà dei sostenitori si traduce in numeri davvero notevoli, e da “ribaltoni” in graduatoria che si fanno sempre più repentini man mano che ci avviciniamo alle “mosse finali”. In vetta, l’Amaryllis Cafè consolida ulteriormente la sua leadership. Oggi balza a ben 404 consensi, dimostrando una capacità di mobilitazione straordinaria.

Gelateria Bar Centrale non demorde, rimanendo saldamente al secondo posto con 354 voti, con un aumento che ne attesta la tenacia. Il Vittoria Bar mantiene la sua solida terza posizione, passando da 196 a 314 voti, mentre il Circolo Acli Fiorenzuola si conferma al quarto posto con un notevole incremento da 143 a 293 voti. Questo quartetto di testa continua a macinare consensi a ritmi elevatissimi, ma le insidie non sono lontane.

Il protagonista assoluto nella Top 10 è ancora una volta Zeli Coffee And Bakery, che consolida la sua quinta posizione accorciando le distanze dal quartetto di punta. Notevoli anche le mosse della Cooperativa Infrangibile, che passa dal 9° al 6° posto e sorpassa il RollBar e il Bar Chiara. Entra con forza nella Top 10 l’Aut-Side Bar, che compie un salto spettacolare dalla 14° alla 9° posizione, passando da 6 a ben 30 voti. Conclude la decina di testa Brivido Freddo di Podenzano.

Intanto la classifica si allunga ulteriormente, raggiungendo le 39 posizioni. Una nuova entrata significativa è Dalla Vale, che si posiziona al 37° posto con 1 voto, a pari con altri concorrenti. Il quadro che emerge è quello di una competizione dinamica e in continua evoluzione, dove ogni singolo voto può fare e farà ancora la differenza. Il “Bar Tour” continua a regalare emozioni e ribaltamenti: la corsa al miglior bar è ancora apertissima!