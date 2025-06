Ultimo giorno per iscrivere il tuo bar preferito al "Bar Tour"

Cari lettori e appassionati, l'attesa è quasi finita! Oggi, venerdì 20 giugno, è l'ultimo giorno utile per iscrivere il tuo bar preferito alla seconda edizione del "Bar Tour" di Gruppo Libertà. Se vuoi che il tuo "bar del cuore" partecipi a questa entusiasmante competizione, hai tempo solo fino alla mezzanotte di oggi!

Non perdere l'opportunità: iscrivi ora il tuo bar del cuore

Che tu sia un ritardatario cronico, appena rientrato dalle vacanze, o ancora preso dagli impegni scolastici (o dall'esame di maturità!), non lasciarti sfuggire questa occasione unica. Iscrivere il tuo bar è semplice e completamente gratuito.

Come Iscrivere il Tuo Bar al Concorso "Bar Tour"

Per garantire un posto al tuo locale, segui questi semplici passaggi:

Visita il sito ufficiale bartour.liberta.it.

Inserisci i dati del tuo bar di fiducia .

. Allega una fotografia del locale. Ricorda: l'immagine non deve includere persone. Puoi scegliere di immortalare l'insegna, il dehor, l'affaccio su strada o un interno caratteristico che ne esalti l'arredamento e gli angoli più suggestivi.

Da domani si vota: inizia la corsa al "Bar Tour"

Da domani, sabato 21 giugno, avranno inizio le votazioni, sempre sul sito , sempre sul sito bartour.liberta.it . Saranno il tuo impegno quotidiano, la tua fiducia e la tua costanza a fare la differenza! Avrai tempo per votare ogni giorno fino al 18 luglio.

Perché votare il tuo bar preferito? Non si tratta solo di premiare la bellezza, l'offerta o la storia di un locale. Votare significa riconoscere e supportare l'impegno di tutti i baristi, che con la propria passione e il proprio lavoro quotidiano rende unici i tuoi momenti: dai caffè del buongiorno ai gelati rinfrescanti, dalle tisane ai piatti personalizzati. Sono le persone dietro al bancone a meritare il tuo supporto e a rendere il tuo bar preferito un luogo speciale.

Non perdere l'occasione di far partecipare il tuo bar del cuore e aiutarlo a concorrere per la vittoria finale del "Bar Tour" di Gruppo Libertà!