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Ipotesi pausa nella natura

Marcello Tassi
Marcello Tassi
|3 ore fa
Ipotesi pausa nella natura
1 MIN DI LETTURA
Secondo quanto raccolto, la donna avrebbe avuto un contatto in queste zone, forse riconducibile a un maestro di arrampicata. Anche questa pista sarebbe ora al vaglio degli investigatori. Sonia e i ragazzi avrebbero portato con sé delle radioline, acquistate poco prima della partenza, probabilmente per poter comunicare nei boschi. Con loro ci sarebbe stato anche del filo da pesca e sale per attirare gli animali. Elementi che sembrano far pensare all’intenzione di trascorrere del tempo immersi nella natura, tra i boschi e i monti della zona.

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