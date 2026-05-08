Ipotesi pausa nella natura

Secondo quanto raccolto, la donna avrebbe avuto un contatto in queste zone, forse riconducibile a un maestro di arrampicata. Anche questa pista sarebbe ora al vaglio degli investigatori. Sonia e i ragazzi avrebbero portato con sé delle radioline, acquistate poco prima della partenza, probabilmente per poter comunicare nei boschi. Con loro ci sarebbe stato anche del filo da pesca e sale per attirare gli animali. Elementi che sembrano far pensare all’intenzione di trascorrere del tempo immersi nella natura, tra i boschi e i monti della zona.