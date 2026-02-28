Ipotesi tour a Piacenza dell'"Ecce Homo" acquistato dal ministero
Una versione dell'opera di Antonello da Messina è custodita a Piacenza, un'altra acquistata dal dicastero per 15 milioni di euro
Marco Vincenti
|1 ora fa
L'Ecce Homo custodito alla galleria del Collegio Alberoni di Piacenza
Il ministro della Cultura Alessandro Giuli prima di arrivare in piazza Cavalli per l’inaugurazione della mostra "Sguardo sull’Africa" ha fatto visita al Collegio Alberoni dov’è custodito l’Ecce Homo di Antonello da Messina. Una scelta che non sembra frutto del caso dopo la notizia dell’acquisto da parte del ministero dell’Ecce Homo di proprietà della collezione privata Sotheby's per il valore di circa 15 milioni di euro.
In programma infatti un tour nazionale dell’opera. Al momento Piacenza non è tra le mete, ma qualcosa potrebbe cambiare.
Un indizio in più l’ha dato proprio il ministro piacentino Tommaso Foti: «Il primo matrimonio tra i due quadri lo potremo fare proprio a Piacenza» ha detto davanti alla folta platea di Palazzo Gotico.
