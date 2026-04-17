Irregolari sul territorio ed espulsi più volte: accompagnati alla frontiera

L’Ufficio Immigrazione ha trattato la posizione sul territorio nazionale di tre cittadini risultati irregolari - un albanese di 46 anni, un marocchino di 27 anni e un tunisino di 33 anni - che sono stati espulsi: uno accompagnato alla frontiera di Milano Malpensa, uno alla frontiera di Bergamo e uno al C.P.R. di Bari.

Nello specifico, l'albanese, già allontanato dalla Grecia e dal Belgio per reati contro l’ordine e la sicurezza pubblica, più volte accompagnato alla frontiera sia con espulsioni amministrative sia con espulsioni giudiziarie, è stato rintracciato tramite alert alloggiati, espulso ed accompagnato dal personale della Questura al porto di Ancona dove, nella serata di giovedì 16 aprile, è stato imbarcato sul traghetto per l’Albania.

Il marocchino, clandestino già da diverso tempo sul territorio nazionale invece, è stato espulso ed accompagnato dal personale della Questura, alla frontiera di Milano Malpensa. Il tunisino, già allontanato nel 2020, con a suo carico diverse espulsioni dal territorio nazionale, è stato nuovamente espulso ed accompagnato al Centro per il Rimpatrio di Bari per il successivo trasferimento nel Paese di origine.