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Irregolari sul territorio ed espulsi più volte: accompagnati alla frontiera

Continua l’attività di contrasto della Questura di Piacenza nei confronti dell’immigrazione clandestina

Redazione Online
|3 ore fa
Irregolari sul territorio ed espulsi più volte: accompagnati alla frontiera
1 MIN DI LETTURA
L’Ufficio Immigrazione ha trattato la posizione sul territorio nazionale di tre cittadini risultati irregolari - un albanese di 46 anni, un marocchino di 27 anni e un tunisino di 33 anni - che sono stati espulsi: uno accompagnato alla frontiera di Milano Malpensa, uno alla frontiera di Bergamo e uno al C.P.R. di Bari. 
Nello specifico, l'albanese, già allontanato dalla Grecia e dal Belgio per reati contro l’ordine e la sicurezza pubblica, più volte accompagnato alla frontiera sia con espulsioni amministrative sia con espulsioni giudiziarie, è stato rintracciato tramite alert alloggiati, espulso ed accompagnato dal personale della Questura al porto di Ancona dove, nella serata di giovedì 16 aprile, è stato imbarcato sul traghetto per l’Albania.  
Il marocchino, clandestino già da diverso tempo sul territorio nazionale  invece, è stato espulso ed accompagnato dal personale della Questura, alla frontiera di Milano Malpensa. Il tunisino, già allontanato nel 2020, con a suo carico diverse espulsioni dal territorio nazionale, è stato nuovamente espulso ed accompagnato al Centro per il Rimpatrio di Bari per il successivo trasferimento nel Paese di origine.
 

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