Italia Nostra contro il taglio di 12 piante. «Erano sane»

La sezione di Italia Nostra Valdarda denuncia un taglio di 12 alberi avvenuto in territorio di Fiorenzuola, lungo un tratto del canale della Sforzesca vicino all’ex mulino della Dolzana a lato della Provinciale 462.

« Il taglio di qualche settimana fa - spiega il presidente Luigi Ragazzi - riguarda una dozzina di alberi disposti su entrambe le sponde del canale. Le ceppaie rimaste, come chiunque può constatare, sono sane e compatte. Ci domandiamo pertanto quali necessità o scelte hanno determinato questo intervento (su terreno privato, ndr). Un intervento che rientra nella normale attività colturale dato che, se non ricordiamo male, erano pioppi? In tal caso non si dovrebbe procedere con tagli alternati su più anni? In ogni caso queste piante costituivano un doppio filare, e quindi si ritiene che rientrassero in quegli elementi del paesaggio agrario da salvaguardare ai sensi della normativa Rue (Regolamento urbanistico ed edilizio) del Comune di Fiorenzuola».

L’articolo 5 prevede che l’abbattimento di questo tipo di piante debba essere autorizzato dal Comune, dietro motivazione fondata per l’eventuale abbattimento (ad esempio piante malate). Ragazzi, ai sensi del Rue, si chiede se sia prevista «la sostituzione con nuove essenze».

Poi fa osservare «due aspetti comunque certi. Il primo: quandanche si procedesse alla ripiantumazione, occorrerebbe diverso tempo prima che i nuovi alberi raggiungano una discreta altezza. Il secondo: a fronte dell’aumento delle temperature e dell’inquinamento, non si dovrebbe rimpinguare quel poco che resta del patrimonio arboreo in pianura anche nell’interesse della stessa agricoltura?».