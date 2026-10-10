«Mi offrivano 60 euro per prostituirmi». Il no di Julia e la nuova vita a Piacenza

«Ho detto no. La prostituzione non è l’unica strada che posso percorrere». Julia, nome di fantasia, ha 26 anni, arriva dallo Zambia e vive a Piacenza da oltre due anni. Appena giunta in Italia, senza conoscere la lingua, si è trovata di fronte a chi voleva convincerla a prostituirsi in cambio di 50 o 60 euro. Ma ha rifiutato, decisa a costruirsi un futuro diverso.

La svolta è arrivata grazie al progetto “Chance - Rete per l’inclusione” di Cefal, che sostiene donne vittime di tratta e sfruttamento sessuale. Attraverso la cooperativa San Martino, Julia ha iniziato un tirocinio nel settore delle pulizie, poi trasformato in un'assunzione.

«Adesso ho un lavoro, guadagno e posso mantenermi», racconta. Ma non vuole fermarsi: il suo sogno è risparmiare abbastanza per studiare e diventare operatrice sociosanitaria. E magari tornare a cantare, come faceva con la sorella in Zambia.