La fisica si studia sulle montagne russe: gli studenti del Colombini a Mirabilandia

Può un ottovolante che sfreccia a 110 chilometri orari diventare un laboratorio di fisica? Per 28 studenti del liceo Colombini la risposta è sì. I ragazzi dei tre indirizzi di Scienze Applicate, Economico Sociale e Scienze Umane hanno partecipato a Cesenatico alla terza edizione di “Matemotoria”, progetto finanziato nell’ambito del Pnrr che unisce studio, sport e socializzazione.

A Mirabilandia persino il Katun è diventato materia di lezione: partendo dalle sensazioni provate sulle attrazioni, gli studenti hanno analizzato accelerazione, velocità, forza di gravità, traiettorie ed equazioni del moto, allenandosi anche in vista delle Olimpiadi di Matematica.

Lo studio si è alternato allo sport sulla spiaggia, tra beach volley, calcio, racchettoni e nuoto. Il progetto, nato dopo la pandemia e inizialmente ospitato sull’Appennino piacentino, quest’anno si è trasferito al mare. A guidare il gruppo quattro docenti, tra cui Elisabetta Fumi, coordinatrice provinciale delle Olimpiadi della Matematica. «I ragazzi hanno lavorato seriamente, ma si sono anche divertiti creando legami forti», racconta.