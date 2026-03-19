La lite senza fine tra vicini di casa: «Acido e petardi contro il mio cane»

Un nuovo capitolo in una lunga e logorante lite di vicinato, fatta di denunce incrociate e rapporti ormai irrimediabilmente compromessi. Questa volta, però, al centro della vicenda c’è un episodio particolarmente grave, tutto ancora da verificare, che riguarda un cane e l’uso di una presunta sostanza acida.

Secondo quanto denunciato nei giorni scorsi alla polizia locale di Piacenza da uno dei due anziani protagonisti del contenzioso, il vicino avrebbe «gettato addosso al cane una sostanza acida», provocandogli lesioni tali da rendere necessario l’intervento urgente di un veterinario e, successivamente, una rasatura completa del pelo. Il cane, un corso di grossa taglia, «non se la passava affatto bene» e, stando al racconto dell’uomo, «si sarebbe salvato per poco». Alla denuncia sono stati allegati anche i referti veterinari che attestano le condizioni dell’animale dopo l’episodio.