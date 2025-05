La mensa scolastica aiuta anche i bisognosi

La mensa scolastica dell'Istituto comprensivo di Carpaneto e Gropparello è solidale. Il servizio di ristorazione scolastica, da settembre e per i quattro anni successivi fino al 2028, è stato affidato dai Comuni, attraverso la stazione unica appaltante della Provincia di Piacenza, all'azienda piacentina Italia Chef. Ieri, il gestore ha confezionato le prime scatole alimentari da donare ai nuclei familiari più bisognosi, individuati dai servizi sociali, dislocati sui due territori. A breve sarà realizzato un calendario per le consegne in modo tale da arrivare a distribuire 15 scatole per ogni mensilità di servizio (da settembre a giugno). All'interno si trovano prodotti a lunga conservazione: riso, pasta, passata di pomodoro, tonno, latte, biscotti, legumi, farina. «È un progetto che si inserisce tra le iniziative del Banco alimentare - spiega Giuseppe Gialloreti, responsabile commerciale di Italia Chef. - E' una buona pratica di welfare sociale che va a rispondere ai bisogni alimentari di famiglie in difficoltà. E' una modalità che ci piace, trattandosi di un canale misurabile: scegliamo i prodotti, le famiglie sono note ai servizi sociali e la situazione può essere monitorata nel tempo».