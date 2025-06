La Nino Bixio si rialza, weekend di festa dopo i danni per la piena del Po

Dopo settimane di silenzio e lavori incessanti, la storica società canottieri Nino Bixio è pronta a riaprire i battenti.

Sabato 7 giugno i soci potranno finalmente tornare a frequentare il circolo sportivo di via Nino Bixio, duramente colpito dalla piena del Po dello scorso aprile. Un evento eccezionale che aveva costretto alla chiusura immediata dell’intera struttura, invasa da acqua, fango e detriti.

«Finalmente si riparte», annuncia il presidente Paolo Molinaroli, che negli ultimi trenta giorni ha coordinato un’intensa attività di pulizia e ripristino insieme a tecnici e volontari.

«Ringrazio i soci per la pazienza. Ci siamo rimboccati le maniche subito: la priorità era mettere in sicurezza ogni angolo del circolo, per poter tornare il prima possibile alla normalità».

Durante la piena – che a Piacenza ha visto il Po superare gli 8 metri – l’acqua ha raggiunto ogni zona della Nino Bixio: spogliatoi, piscina, campi da tennis, aree giochi. I danni complessivi si aggirano attorno ai 200mila euro. I tre campi in terra rossa sono stati completamente rifatti e la piscina esterna ha subìto danni strutturali.

«Abbiamo cominciato con la rimozione del fango prima che si seccasse – spiega Molinaroli – poi siamo intervenuti con idropulitrici, rifacimenti, ristrutturazioni. Un grande sforzo collettivo».

Sabato, però, sarà festa. Il centro estivo partirà regolarmente lunedì, pronto ad accogliere una sessantina di bambini, e i 600 soci potranno riappropriarsi dei propri spazi.