Nino Bixio sott'acqua: «Situazione drammatica»

La società canottieri Nino Bixio di Piacenza è la realtà più colpita dalla piena del Po. «La situazione è drammatica. I danni sono ingenti, gli impianti sono stati sommersi dall'acqua - spiega Katia La Rosa, impiegata della segreteria della Nino Bixio -. Tutti i campi da tennis interni ed esterni saranno da rifare. Stiamo facendo un summit con il presidente per organizzarci. Avremo bisogno di mezzi per pulire la zona, non ce la faremo da soli, dovremo chiamare ditte esterne. Poi dovremo definire i lavori di ripristino». L'ultima piena importante che ha danneggiato la Nino Bixio si era verificata nel 2009.

Preoccupazione per la situazione della Nino Bixio è stata espressa da Gianni Fulgosi, presidente Fitp Piacenza (federazione Italiana tennis e padel): «Nelle scorse ore, soprattutto nella notte, il Po è aumentato ancora e ha completamente invaso i tre campi da tennis della Nino Bixio. La situazione è molto seria, soprattutto in questo periodo contraddistinto da tante gare. Speriamo che gli altri club diano una mano alla Nino, in tanti anni non avevano mai visto nulla di simile».