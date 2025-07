La piacentina Paola Rovellini: «La mia Versiliana vive tutto l'anno»

Da quasi un anno la piacentina Paola Rovellini è alla guida della Fondazione Versiliana a Marina di Pietrasanta. Manager della Mae di Fiorenzuola (che realizza impianti per la produzione di fibre chimiche) ed ex presidente di Confindustria giovani Piacenza, percorre dai 60mila ai 70mila chilometri l'anno per spostarsi tra Piacenza e la Versilia. In un'intervista a Libertà racconta il suo impegno a promuovere, guidando la Fondazione Versiliana di Marina di Pietrasanta, un modello di cultura diffusa e accessibile. La Versiliana con il suo festival è un punto di riferimento storico per la Versilia. L'obiettivo di Rovellini è ora rendere la Fondazione un presidio culturale attivo tutto l’anno e non soltanto nei mesi estivi. Punta su eventi internazionali e coinvolgenti, con attenzione speciale al pubblico giovane. La cultura, dice, è strumento di dialogo e resilienza.