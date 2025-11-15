La Ricci Oddi si rinnova e vola a Seul con il Klimt

La Galleria Ricci Oddi torna a risplendere. Questa mattina sono state infatti presentate tre sale completamente restaurate e già riallestite, primo frutto di un articolato intervento che sta restituendo alla città uno dei suoi luoghi culturali più preziosi. Nelle sale concluse sono stati rifatti gli intonaci, restaurate le porte, sistemati i tetti e i pozzetti, e rimossa la carta da parati ormai compromessa. Altre cinque sale entreranno in cantiere nei prossimi giorni, proseguendo così un percorso di rigenerazione che ha richiesto un anno di lavoro. Determinante il contributo della comunità piacentina: il finanziamento ha superato i 500mila euro, grazie al sostegno di 18 soggetti, tra aziende e privati, che hanno creduto nel valore dell’operazione.

Ritratto di Signora a Seul

Accanto al restauro, la mattinata ha riservato un annuncio di grande portata internazionale. La Galleria Ricci Oddi presterà una sessantina di opere – tra cui il celebre Ritratto di Signora di Gustav Klimt – per una grande mostra che si terrà a Seul, al My Art Museum. L’esposizione, intitolata «The Miracle of Klimt and other Treasures from Galleria d’arte moderna Ricci Oddi», sarà aperta dal 19 dicembre 2025 al 22 marzo 2026 e porterà nelle casse della galleria 220mila euro, pari a circa l’incasso di quattro anni di attività.

«È un’occasione preziosa – ha dichiarato il presidente Massimo Toscani – per far conoscere su un’importante ribalta internazionale la ricchissima collezione custodita dalla Galleria. E il restauro rappresenta un risultato straordinario, soprattutto perché realizzato grazie all’impegno congiunto di aziende e privati piacentini».

Un doppio traguardo, dunque: un museo che si rinnova e, al tempo stesso, si apre al mondo.