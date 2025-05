La squadra del Romagnosi-Casali campione di primo soccorso

Il 24 maggio si è tenuta a Scalea (CS) la fase nazionale della III Edizione delle Olimpiadi di Primo Soccorso per Studenti, promossa dalla Croce Rossa Italiana. A rappresentare l’Emilia-Romagna è stato l’Istituto Romagnosi - Casali di Piacenza, che ha conquistato la qualificazione dopo la vittoria nella fase regionale, per il secondo anno consecutivo. Lo rende noto il Comitato di Piacenza della Croce rossa italiana. L’iniziativa ha visto la partecipazione di studenti provenienti da tutta Italia, selezionati a seguito di un percorso formativo curato dai Comitati territoriali della Croce Rossa. La gara nazionale ha previsto 10 scenari, di cui 7 dedicati ad attività sanitarie – gestione di traumi, patologie mediche, manovre di rianimazione cardiopolmonare e uso del defibrillatore – e 3 legati alle “Fantaolimpiadi”, attività a tema sociale promosse dai Giovani CRI. La vittoria finale della competizione è andata alla squadra rappresentante della Regione Lazio. Per gli studenti dell’Istituto piacentino, la partecipazione ha rappresentato un’importante occasione di crescita, confronto e applicazione delle competenze acquisite durante la formazione. Il Comitato di Piacenza della Croce Rossa Italiana esprime una profonda soddisfazione per il risultato raggiunto e per l’impegno dimostrato durante tutto il progetto dagli studenti coinvolti e dall’Istituto Romagnosi - Casali.

Un intervento della squadra di primo soccorso della scuola Romagnosi-Casali