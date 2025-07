La staffetta partigiana “ritrovata” a 99 anni: vive a San Pietro in Cerro

Chi cerca, trova. E l’Anpi di Cortemaggiore, guidata da Danilo Rocchetta, ha incontrato la 99enne Luisa Grumi, ex staffetta partigiana, residente a San Pietro in Cerro. La scoperta è nata quasi per caso, grazie a un vicino di casa che ha segnalato la sua storia in occasione del suo compleanno.

Originaria di Vernasca, Luisa perse i genitori da giovane e a soli 18 anni, nel 1944, scelse di aiutare i partigiani, attraversando i boschi a piedi per portare viveri da Gandolfi, a metà strada tra Vernasca e Vigoleno, nell'entroterra collinare tra l'Arda e lo Stirone. Attendeva il ritorno del fidanzato Arturo Gambetti, deportato in un campo di lavoro tedesco e rientrato nel 1946.

I ricordi di Luisa, oggi preservati da figlia e nipote, raccontano di coraggio silenzioso e quotidiano. Energica anche dopo la guerra, nel 1999 fu tra le prime a opporsi al progetto di una discarica di rifiuti speciali in località La Secca. Un’esistenza esemplare, tra impegno civile e memoria storica.