La Valtidone fa squadra, 8 appuntamenti sulle vie del gusto

Si chiama Valtidone Assaggia e passeggia il calendario di eventi condivisi, che mette insieme quattro enti locali, associazioni e poi ancora commercianti e artigiani allo scopo di promuovere il territorio locale. Le tappe degli eventi condivisi sono a Ziano, Pianello, Borgonovo e Alta Val Tidone.

Si parte il 25 maggio da Ziano con Quattro passi tra i vigneti a Ziano per poi proseguire l’1 giugno a Borgonovo con Fermento in Valtidone. Il 18 giugno e 9 luglio ci si sposta a Pianello per La nuova via del gusto per poi concludere il 19 ottobre con la Rassegna provinciale del tartufo, a Pecorara. Nei quattro fine settimana di settembre ritorna il Wine fest che di volta in volta farà il paio con sagre storiche come la festa dell’uva a Ziano, della chisöla a Borgonovo, di San Maurizio a Pianello e del buslàn ad Alta Val Tidone

Valtidone Assaggia e Passeggia, coordinato da Iscom group, vede il sostegno anche di associazioni di categoria come Confcommercio, Confesercenti e Cna.