La voce dello sport, il piacentino Simone Carpanini si racconta a "Storie di voi"

Da vent’anni dietro alle quinte dello sport. A Storie di voi lo speaker Simone Carpanini, piacentino d’adozione, racconta la sua esperienza lavorativa sul palco, accanto ad un microfono, che lo ha condotto fino ai Giochi del Mediterraneo: a Taranto, Carpanini è così diventato una delle voci che hanno presentato le competizioni ciclistiche.

«La parte che più mi ha emozionato è stata la cerimonia d'apertura della manifestazione – spiega – Si tratta di una piccola Olimpiade, dunque dovevamo seguire tutto un cerimoniale specifico, da svolgere in diverse lingue».

La sua passione per il ciclismo gli è stata tramandata grazie al professore di matematica e scienza e lo ha condotto a lavorare all'interno di manifestazioni di spicco come il Giro Next Gen (il Giro d'Italia riservato alla categoria U23), e il Giro E (il fratello minore del Giro d'Italia corso con biciclette elettriche). Se dovesse prendere un aperitivo con una vecchia gloria del ciclismo? «Marco Pantani, perché l'ho visto correre in passato e mi sarebbe piaciuto conoscerlo meglio a livello personale – conclude Carpanini – poi due miei idoli sono Gianni Bugno e Miguel Indurain. In questo caso ho avuto l'opportunità e la fortuna di lavorare con entrambi».