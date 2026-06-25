La voce inedita di Paolo Borsellino nel podcast su Rita Atria: «Restano dubbi sulla sua morte»

Una voce inedita di Paolo Borsellino e una storia che, a oltre trent’anni di distanza, continua a sollevare interrogativi. È questo il cuore di Io sono Rita, il nuovo podcast della serie “Storie Nere” firmata dalla giornalista Raffaella Fanelli, disponibile da domani sul sito di Libertà.

Il podcast ripercorre la vicenda di Rita Atria, la giovane testimone di giustizia che scelse di rompere il muro dell’omertà e collaborare con la magistratura dopo l’uccisione del padre e del fratello, entrambi legati a Cosa Nostra. Rita riponeva una profonda fiducia nel magistrato Paolo Borsellino, diventato per lei un punto di riferimento durante il difficile percorso di collaborazione con lo Stato.

Una settimana dopo la strage di via D’Amelio, nella quale Borsellino perse la vita, Rita morì precipitando dal settimo piano di un palazzo di Roma. La sua morte venne archiviata come suicidio, ma ancora oggi non mancano dubbi e domande rimaste senza risposta.

Nel podcast interviene anche la sorella della ragazza, che richiama alcuni elementi mai del tutto chiariti. Nella stanza dalla quale Rita si sarebbe lanciata furono trovati una poltrona, una tapparella semiabbassata e soprattutto un orologio, reperto che successivamente sarebbe scomparso. Circostanze che continuano ad alimentare interrogativi sulla ricostruzione ufficiale dei fatti.

Ad arricchire il lavoro giornalistico c’è poi quello che viene presentato come un vero scoop: una registrazione inedita di Paolo Borsellino. Nel documento audio il magistrato parla di Rosario Spatola, personaggio al quale, secondo quanto emerge dalla registrazione, non attribuiva particolare credibilità. Borsellino manifestava infatti forti perplessità nei confronti delle sue dichiarazioni, ritenendo che potessero essere condizionate da interessi economici.

Il podcast intreccia così la storia personale di Rita Atria con alcuni dei capitoli più complessi della lotta alla mafia, riportando l’attenzione su una giovane donna che, nonostante la sua età, scelse di sfidare il sistema mafioso pagando un prezzo altissimo.

Un racconto che unisce testimonianze, documenti e una voce mai ascoltata prima, riportando alla luce una delle vicende più drammatiche e controverse legate agli anni delle stragi mafiose.

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