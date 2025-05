Laboratorio di liuteria dalla CinqueQuarti a Bologna per Eufonica

Il Laboratorio di Liuteria sostenuto da Fondazione Donatella Ronconi Enrica Prati, collaterale al progetto dell’Orchestra CinqueQuarti, ha partecipato, suscitando tanta curiosità e apprezzamenti, ad Eufonica 2025 - Salone della musica e delle sue professioni, manifestazione che si è conclusa ieri a Bologna. L’invito è arrivato da Paolo Moglia, referente di Assimusica. L’associazione CinqueQuarti Aps era presente tra gli espositori dell’Emilia Romagna e ha presentato il laboratorio raccontando il progetto a un incontro delle scuole di liuteria. «Abbiamo ricevuto moltissimi complimenti e attivato molti contatti per futuri sviluppi» racconta Simona Favari, dirigente scolastica della scuola capofila del progetto.

A rappresentarlo a Bologna c’erano 8 ragazzi che frequentano il laboratorio con gli insegnanti accompagnatori Elisabetta Menozzi e Nicole Martinasso, oltre a Michele Napoli, responsabile del laboratorio di falegnameria di Caritas, che è partner del progetto sostenuto dalla Fondazione Ronconi Prati. E con loro, naturalmente, Simona Favari: «I liutai delle principali scuole di liuteria italiane ci hanno spiegato quanto sia importante per un musicista conoscere il proprio strumento, sapere com’è costruito, imparare a prendersene cura e effettuare alcune piccole manutenzioni. Spesso i musicisti non hanno queste competenze e questo limita anche le possibilità di rendere lo strumento (soprattutto quelli ad arco) capace di esprimere al massimo le proprie potenzialità».

È importantissimo, quindi, offrire ai ragazzi questa esperienza e far loro acquisire queste capacità. «Poi - prosegue Favari - abbiamo esplorato il mondo della varie tipologie di legnami impiegati per la costruzione degli strumenti». All’incontro, intitolato “Tradizione, Formazione e Innovazione della liuteria artigianale per le nuove generazioni. Cosa stiamo facendo e le opportunità per stimolare e sostenere i giovani artigiani” e moderato da Raffaello Vignali, hanno partecipato anche Associazione Liutai Italiani, Consorzio Liutai Cremona, Conservatorio di Bologna, Scuola di liuteria di Cremona, Accademia Liuteria Piemontese, Civica scuola di liuteria Milano, Accademia di liuteria di Parma e Conservatorio di Firenze.