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Ladri a San Nazzaro, rubati fornelli e bombola per le feste: il rammarico dei volontari

Portati via, accanto alla chiesa parrocchiale, quattro “fuochi” utilizzati per le manifestazioni del paese. Tagliati anche i tubi del gas

Mariangela Milani
|2 ore fa
L'area delle feste di San Nazzaro di Piozzano- © Libertà/Mariangela Milani
L'area delle feste di San Nazzaro di Piozzano- © Libertà/Mariangela Milani
1 MIN DI LETTURA
L'area delle feste di San Nazzaro di Piozzano (foto Milani)
L'area delle feste di San Nazzaro di Piozzano (foto Milani)
Alcuni ignoti hanno fatto razzia nell'area feste, adiacente la chiesa parrocchiale e la canonica di San Nazzaro di Piozzano. Il bottino è di valore tutto sommato irrisorio: quattro fuochi, una bombola del gas e qualche lattina di bibite. Oggetti di scarso valore ma che per i volontari della piccola frazione di alta collina avevano un grade valore. Servivano infatti a organizzare quelle feste utili a radunare la comunità e a creare quello spirito di appartenenza così importante per chi è legato a questi luoghi.
I ladri hanno rotto i lucchetti che chiudevano una sorta di container in lamiera in cui erano custodite le attrezzature e non si sono accontentati di rubare i fornelli. Hanno anche tagliato i tubi che portavano il gas alle cucine. Una sorta di dispetto, o di ulteriore sfregio forse perchè indispettiti dal fatto di non aver trovato danaro oppure oggetti di valore.
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