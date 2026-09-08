Ladri a San Nazzaro, rubati fornelli e bombola per le feste: il rammarico dei volontari

L'area delle feste di San Nazzaro di Piozzano (foto Milani)

Alcuni ignoti hanno fatto razzia nell'area feste, adiacente la chiesa parrocchiale e la canonica di San Nazzaro di Piozzano. Il bottino è di valore tutto sommato irrisorio: quattro fuochi, una bombola del gas e qualche lattina di bibite. Oggetti di scarso valore ma che per i volontari della piccola frazione di alta collina avevano un grade valore. Servivano infatti a organizzare quelle feste utili a radunare la comunità e a creare quello spirito di appartenenza così importante per chi è legato a questi luoghi.

I ladri hanno rotto i lucchetti che chiudevano una sorta di container in lamiera in cui erano custodite le attrezzature e non si sono accontentati di rubare i fornelli. Hanno anche tagliato i tubi che portavano il gas alle cucine. Una sorta di dispetto, o di ulteriore sfregio forse perchè indispettiti dal fatto di non aver trovato danaro oppure oggetti di valore.