Ai piedi delle vetrine ci sono le tracce meno piacevoli del venerdì sera: bicchieri, bottiglie e persino chiazze di urina o vomito. Via Cavalletto, la stradina che collega via Calzolai a corso Garibaldi, fa i conti con il rovescio della medaglia della movida che anima piazzetta delle Grida, a pochissimi passi di distanza. Una situazione che si ripresenta al sabato mattino, quando agli esercenti tocca ripulire i residui della notte. A segnalarlo sono alcune attività della via: le ristoratrici del “Lo Fai” Simona Schincaglia e Paola Ravani, insieme a Camilla Sampò dell’associazione “A mano”, che ha sede nel locale accanto. Una precisazione, però, ci tengono a farla: «Non è colpa dei nostri colleghi commercianti».

Il punto non è contestare la presenza dei ragazzi, tutt’altro. «Siamo molto contente che il venerdì sera ci sia movimento e che tanti giovani frequentino la zona», spiega Ravani. Il problema arriva dopo, quando la festa lascia spazio a una situazione ben diversa. «Il sabato mattina troviamo via Cavalletto e le strade vicine in condizioni di degrado. Ci tocca lavare il dehors e raccogliere quello che viene abbandonato durante la notte: rifiuti organici, bicchieri e bottiglie».