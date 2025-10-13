Liberta - Site logo
L'attrice Milla Jovovich a Grazzano Visconti

La Giovanna d'Arco nel film di Luc Besson ha visitato il borgo e il castello di proprietà della famiglia Visconti di Modrone

Redazione Online
|2 minuti fa
La supermodella e attrice statunitense Milla Jovovich ieri, 12 ottobre 2025, era a Grazzano Visconti. La Giovanna d'Arco nel film di Luc Besson ha visitato il borgo e il castello di proprietà della famiglia Visconti di Modrone.
Un'ospite inaspettata, che di fronte allo stupore dei presenti, si è prestata a uno scatto ricordo.

