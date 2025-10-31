Lavori ex Camuzzi, corso Europa chiuso 5 giorni «Pronti a giugno due supermarket»

Opere di urbanizzazione pronte a maggio 2026, lavori per la realizzazione degli insediamenti commerciali in partenza a gennaio per terminare a giugno, a seguire i fabbricati residenziali ma senza fretta: per una trentina di appartamenti, circa il 30% di quelli complessivamente previsti, è stata richiesta l’autorizzazione al Comune, e d’altro canto la società Panthom, titolare della lottizzazione, «ha dato priorità al commerciale e all’artigianale». Il punto sul cronoprogramma del piano urbanistico di recupero dell’area ex Camuzzi tra corso Europa, via Boselli e via Goitre l’ha fatto il geometra Marco Betti, responsabile della sicurezza in cantiere, interpellato da “Libertà” a partire dalla notizia appresa ieri, vale a dire la chiusura al traffico di corso Europa per cinque giorni: il tratto dalla rotonda all’intersezione con via Goitre e via Gorra a quella all’incrocio con via Rigolli, via Beati e via Boselli sarà interdetto dalle 7,30 dell’8 alle 17,30 del 12 novembre prossimi. Ne dà informazione il Comune motivandolo proprio con le necessità del cantiere che dallo scorso giugno è attivo in fregio a quel tratto di strada, e segnatamente l’«effettuazione di opere fognarie relative all’area, mediante l’utilizzo di mezzi di dimensioni tali da impedire la circolazione dei veicoli in condizioni di sicurezza». Non solo corso Europa diviene inaccessibile alle auto, ma anche la pista ciclo-pedonale a bici e persone.

Per cinque giorni gli utenti della strada dovranno dunque ricorrere a percorsi alternativi, e un altro disagio simile, anticipa Betti, lo dovranno sopportare intorno a febbraio- marzo quando, a completamento delle opere di urbanizzazione, verrà realizzata, sempre in corso Europa e all’altezza di via Govoni, la prevista rotatoria da cui si accederà direttamente al nuovo comparto urbano.