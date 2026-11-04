«Le farfalle nello stomaco? A volte sono ansia»: la psicologa Meloni parlerà dell'amore che ferisce
La psicoterapeuta Cristina Meloni spiega perché restiamo nelle relazioni che ci fanno soffrire. Lunedì 9 novembre alle 18 al PalaBanca Eventi, con Ameya Canovi e Gian Luca Rocco.
Simona Segalini
|1 ora fa
La psicologa e psicoterapeuta Maria Cristina Meloni
Le farfalle nello stomaco non sempre sono il segno di un grande amore: a volte nascondono ansia e insicurezza. Lo spiega la psicoterapeuta Cristina Meloni, che lunedì 9 novembre alle 18 al PalaBanca Eventi di Piacenza sarà protagonista dell'incontro «L'amore che ferisce, l'amore che cura», con la psicologa Ameya Canovi e Gian Luca Rocco, direttore di Editoriale Libertà.
«Spesso confondiamo la noia con la sicurezza e la chimica con l'ansia», osserva Meloni. A tenerci legati a rapporti dolorosi può essere l'eredità emotiva dell'infanzia, quando impariamo a sopportare comportamenti irrispettosi per paura di perdere l'altro.
L'amore che cura, invece, è quello che fa sentire al sicuro, anche quando il partner non è accanto a noi. Se i comportamenti diventano intollerabili, occorre chiedere aiuto.
Il confronto toccherà anche le relazioni tra i giovani, i social e l'abuso di etichette come «narcisista» e «relazione tossica».
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