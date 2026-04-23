Le "fat bike" fanno paura. «Sono mezzi pericolosi»

Le chiamano “fat bike”. Sono le bici elettriche con ruote larghe e telaio imponente, che stanno rendendo sempre più complicata la convivenza con chi vive gli spazi pubblici a piedi, tra piazze, vie e marciapiedi. Il loro passaggio, spesso silenzioso, crea apprensione tra i pedoni per il rischio di urti. In alcuni casi corrono più veloci dei motorini. Sfrecciano tra la folla, sfiorano chi passeggia e mettono in allarme chi attraversa il centro storico, soprattutto anziani e proprietari di cani.

Tra i cittadini cresce la preoccupazione. «Sono mezzi ingombranti e pericolosi - osserva Romano Rancati - non sono più biciclette leggere». Gli fa eco Gabriella Buttafava: «Per noi anziani a piedi è rischioso, basta poco per farsi male». Brunella Cervigni aggiunge: «Con il cane è un continuo spavento». Angelo Emiliano richiama l’attenzione sui più piccoli: «Vicino ai bambini la velocità è eccessiva». Per Dino De Vito «servono più controlli», mentre Giorgio Groppi conclude: «Sembrano motorini, servono regole più rigide per garantire la sicurezza».