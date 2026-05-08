Le indagini in corso

I carabinieri di Cividale del Friuli stanno seguendo in prima persona le indagini, coinvolgendo di volta in volta i diversi comandi territoriali in base alle necessità operative. I militari sono in contatto con il comando dei carabinieri di Castell’Arquato, dove è stata presentata la denuncia di scomparsa. Nell’arco di una ventina di chilometri, in quest’area del Friuli, sorgono almeno quattro comunità buddhiste. Secondo quanto emerso, anche questo aspetto rientrerebbe tra gli elementi approfonditi dagli investigatori.

Si tratta inoltre di una zona di grande interesse naturalistico, attraversata da numerosi cammini e percorsi di trekking. Tra le ipotesi al vaglio ci sarebbe quella di un possibile desiderio, da parte di Sonia Bottacchiari, di contatto con la natura e con la spiritualità, forse legato alla volontà di cambiare vita. Al momento, però, si tratta soltanto di ipotesi e il condizionale resta d’obbligo.