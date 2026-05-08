Le ricerche in corso

Alle ricerche hanno partecipato 25 persone nella prima giornata, il 6 maggio, e 65 nella seconda, il 7 maggio. Oggi sono impegnati 35 operatori tra vigili del fuoco, soccorso alpino della guardia di finanza, carabinieri, protezione civile. Sul campo operano squadre ordinarie e nuclei specialistici Saf. Nei giorni scorsi sono stati impiegati anche l’elicottero dei vigili del fuoco di Venezia e i droni del corpo.

La protezione civile è intervenuta con squadre a terra e personale generico, oltre a un’unità cinofila da traccia e ai droni dei volontari. Coinvolti nelle operazioni anche la guardia di finanza e il soccorso alpino, con i volontari del Cnss e le unità cinofile. I carabinieri hanno messo in campo una ventina di militari dell’Arma, che si spostano sul territorio a seconda della direzione che prendono le indagini.

Proprio accanto al fiume Torre, nel piazzale del palazzetto dello sport del paese, è stato allestito il centro di coordinamento ricerche. Qui vengono coordinate tutte le operazioni di ricerca per quanto riguarda il territorio italiano.