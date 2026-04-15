Le “stelle” Michelin tornano a Piacenza, a vent’anni dalla morte di Georges Cogny

Piacenza torna ad essere la capitale delle stelle. Non in senso astronomico, ma con riferimento al firmamento della più antica e importante guida gastronomica del mondo, la Michelin, che quest’anno, a novembre, tornerà nella nostra città per la presentazione ufficiale. Manca la conferma ufficiale, ma la notizia è pressoché certa. Ad ospitare la kermesse sarà, come già nel 2019, il Teatro Municipale, ma un evento di festeggiamento con la presenza di parecchi chef stellati impegnati nei rituali show cooking, dovrebbe svolgersi anche nell’ex chiesa di Sant’Agostino, oggi galleria d’arte Volumnia.

Un sopralluogo in gran segreto degli addetti e dirigenti della Michelin Italia è avvenuto già nei mesi scorsi per verificare l’esistenza di tutte le condizioni poste dagli organizzatori per designare ufficialmente la location. Virtuosamente simbolico che la Michelin torni in terra piacentina a vent’anni esatti dalla scomparsa dello chef che più di ogni altro ha influenzato la cucina e la ristorazione piacentine, il grande Georges Cogny. Se la piccola provincia di Piacenza è riuscita, tra gli ultimi decenni del vecchio Millennio e i primi anni di quello nuovo, ad avere contemporaneamente in un anno cinque stelle Michelin, il merito è soprattutto di questo franco-valnurese geniale e visionario, che non ha solo formato decine di formidabili professionisti, ma ha anche creato un vero e proprio spartiacque tra il prima e il dopo.