Lesioni, violenza, pericolosità sociale: espulso straniero 27enne

Nella giornata del 16 luglio u.s., l’Ufficio Immigrazione ha curato l’attività istruttoria per procedere all’espulsione dal territorio nazionale di un

Uno straniero di 27 anni è stato espulso ed accompagnato presso il C.P.R. di Milano per il successivo trasferimento nel Paese di origine. L'uomo - con un profilo di spiccata pericolosità sociale, diverse espulsioni e precedenti per lesioni, violenza a pubblico ufficiale, false dichiarazioni sull’identità - è stato rintracciato da personale della Squadra Volante durante il regolare servizio di controllo del territorio.

Nella giornata di giovedì 16 luglio l’Ufficio Immigrazione ha curato l’attività istruttoria per procedere all’espulsione dal territorio nazionale.