Lesioni, violenza, pericolosità sociale: espulso straniero 27enne
E' stato rintracciato da personale della Squadra Volante durante il regolare servizio di controllo del territorio
Redazione Online
|1 ora fa
Nella giornata del 16 luglio u.s., l’Ufficio Immigrazione ha curato l’attività istruttoria per procedere all’espulsione dal territorio nazionale di un
Uno straniero di 27 anni è stato espulso ed accompagnato presso il C.P.R. di Milano per il successivo trasferimento nel Paese di origine. L'uomo - con un profilo di spiccata pericolosità sociale, diverse espulsioni e precedenti per lesioni, violenza a pubblico ufficiale, false dichiarazioni sull’identità - è stato rintracciato da personale della Squadra Volante durante il regolare servizio di controllo del territorio.
Nella giornata di giovedì 16 luglio l’Ufficio Immigrazione ha curato l’attività istruttoria per procedere all’espulsione dal territorio nazionale.