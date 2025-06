L'ex primario Michieletti sul Corso. «Permesso concordato con il gip»

L'ex primario di Radiologia Emanuele Michieletti è stato fotografato domenica mattina in corso Vittorio Emanuele mentre camminava in compagnia di familiari. L'immagine, circolata in modo informale, mostra un uomo visibilmente dimagrito, segnato nel volto dopo i mesi difficili seguiti agli arresti domiciliari scattati dopo essere stato indagato per stalking e violenza sessuale. L’avvocato difensore Roveda, contattato, ha chiarito che la presenza del dottore in città è legata a un permesso giornaliero autorizzato dal giudice per le indagini preliminari. Si tratta di una concessione concordata nei termini della misura cautelare, che consente al dottor Michieletti di uscire per un lasso di tempo quotidiano, sempre in modo regolamentato e nel rispetto delle disposizioni imposte.