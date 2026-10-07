Liceo Respighi, nuovi laboratori di chimica e informatica: investiti 60mila euro

Due nuovi laboratori per il liceo scientifico Respighi. Sono stati inaugurati ieri, nell’anniversario della nascita dell’astronomo piacentino Lorenzo Respighi, nato il 7 ottobre 1824, i nuovi spazi dedicati a chimica e informatica nella sede di piazzale Genova.

«Abbiamo ambienti non solo più sicuri e belli, ma anche più adatti a processi innovativi di insegnamento-apprendimento», ha sottolineato la dirigente Elisabetta Ghiretti. A breve partiranno inoltre i lavori, finanziati con risorse ottenute dal liceo, per rinnovare il campo da calcio e parte dell’area cortilizia interna.

Dalla Provincia 60mila euro per i laboratori

La Provincia ha investito circa 60mila euro: per il laboratorio di chimica sono stati acquistati e installati i nuovi arredi, mentre nell’aula di informatica sono state predisposte prese elettriche e di rete.

L’intervento si inserisce in una riqualificazione più ampia che comprende il miglioramento antisismico dell’edificio, costato circa 2 milioni di euro, finanziati per metà dalla Provincia e per la restante parte con fondi Pnrr, oltre a tinteggiature per circa 100mila euro.

«Investire nelle scuole significa investire nelle opportunità dei nostri ragazzi», ha evidenziato la presidente della Provincia Monica Patelli. Il consigliere delegato all’Edilizia scolastica Massimiliano Morganti ha invece ricordato l’investimento provinciale per i due nuovi laboratori.