Prima le parole, poi - a quanto pare - oltre alle parole sarebbe “volata” anche una sedia con esiti che si sarebbero rivelati infausti per uno dei due protagonisti della lite e in più, secondo altre testimonianze, anche per lo studente che si è trovato ad assistere al movimentato confronto.

Risulta ancora dai contorni poco chiari un episodio avvenuto due giorni fa in un istituto superiore della provincia che ha richiesto l’intervento di una pattuglia dei carabinieri e dei sanitari.

Sono infatti ancora tutte da chiarire le circostanze che l’altra mattina hanno portato ad affrontarsi un tecnico di laboratorio in forze al personale scolastico e una dei collaboratori scolastici del medesimo istituto. Lo scoppio del diverbio, dai toni particolarmente accesi, non avrebbe avuto molti testimoni diretti. Dalle parole si sarebbe passati ai fatti o almeno è quanto sembra emergere dal quadro finale.