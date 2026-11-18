Lite a scuola tra un tecnico e una bidella, studente coinvolto
L’uomo e il ragazzo sono stati portati al Pronto soccorso da un’ambulanza dopo che nel parapiglia sarebbe volata anche una sedia. Sul posto 118 e Arma
Simona Segalini
|1 ora fa
Carabinieri al pronto soccorso
Prima le parole, poi - a quanto pare - oltre alle parole sarebbe “volata” anche una sedia con esiti che si sarebbero rivelati infausti per uno dei due protagonisti della lite e in più, secondo altre testimonianze, anche per lo studente che si è trovato ad assistere al movimentato confronto.
Risulta ancora dai contorni poco chiari un episodio avvenuto due giorni fa in un istituto superiore della provincia che ha richiesto l’intervento di una pattuglia dei carabinieri e dei sanitari.
Sono infatti ancora tutte da chiarire le circostanze che l’altra mattina hanno portato ad affrontarsi un tecnico di laboratorio in forze al personale scolastico e una dei collaboratori scolastici del medesimo istituto. Lo scoppio del diverbio, dai toni particolarmente accesi, non avrebbe avuto molti testimoni diretti. Dalle parole si sarebbe passati ai fatti o almeno è quanto sembra emergere dal quadro finale.
Gli articoli più letti della settimana
1.
Allarme bomba in molte scuole di città e provincia: studenti fatti evacuare dagli edifici
2.
Malore fatale dopo la spesa, muore una donna di 49 anni
3.
Borghese all’assaggio di 4 Ristoranti: il gusto della Via Francigena
4.
Vannacci fa il pienone al Politeama: "Il centrodestra ha tradito, noi unico voto utile"