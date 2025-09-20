Lite degenera in rissa, schiaffi e strattoni in centro a Fiorenzuola

Una lite tra un uomo e una donna è degenerata in una rissa che ha richiesto l'intervento di due pattuglie dei carabinieri e di un'ambulanza del 118. L'episodio - avvenuto nella serata di sabato 20 settembre in centro a Fiorenzuola - ha creato momenti di tensione e preoccupazione tra i passanti. Protagonisti una decina di giovani stranieri.

Secondo le prime ricostruzioni, tutto inizia in piazza Caduti con un'accesa discussione tra un uomo e una donna: lei lo accusa con veemenza di avergli messo le mani addosso e lui nega ripetutamente. A quel punto si intromettono altri giovani prendendo le parti dell'una e dell'altro e la discussione si anima con schiaffi e strattoni. Dopo una pausa la rissa prosegue in corso Garibaldi.

I carabinieri, allertati da alcuni testimoni, sono intervenuti tempestivamente con due auto per sedare i disordini e riportare la calma. Contemporaneamente è stata richiesta anche la presenza di un'ambulanza del 118 per prestare soccorso a eventuali feriti, ma è poi ripartita senza nessuno a bordo. Le indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, mentre i giovani coinvolti sono stati identificati. Intanto, durante il viavai serale, molti si sono fermati ad assistere alla scena.