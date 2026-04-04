Lo spettacolo della luna piena

Il cielo sereno ha favorito uno spettacolo di plenilunio. Luna Rosa, così si chiama il nostro unico satellite orbitante che la notte tra l’1 e il 2 aprile, è tornato pieno e splendente. Naso all’insù è difficile non rimanerne incantati. Nelle dodici ore di buio delle giornate vicine all’equinozio di primavera è la luna piena a illuminare la Terra. Una distanza media (tra perigeo, il minimo e apogeo, il massimo) di 384.400 chilometri li separano. Il prossimo apogeo, nel ciclo lunare, sarà il 7 aprile e mentre per noi uomini comuni sarà nel punto orbitale più lontano, per una donna e tre uomini, che definirei eccezionali, sarà vicinissima, come il giardino di casa. Gli astronauti americani (il canadese Jeremy Hansen, l’americana Christina Koch, il comandante di Orion Reid Wiseman e il pilota Victor Glover) della missione Artemis II, in viaggio sulla navicella Orion verso il nostro satellite, arriveranno infatti vicino alla luna, lunedì, giorno in cui entreranno in orbita del satellite. Lì verranno riprese immagini inedite per ora esclusiva di un precedente sorvolo di Apollo. Andata (verso l’orbita lunare) e ritorno (verso l’orbita terrestre) nell’arco di dieci giorni, segnando il ritorno umano verso la luna dopo 50 anni.